- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- Кроме земли и деревьев ничего не останется: В «ДНР» вырезают рельсы на металлоллом20:32
- Погода в декабре: прогноз народных синоптиков «порадовал» украинцев20:15
- "На коленях, с попами и Сталиным", - в Сети появились фото празднования "красного дня" фанатиками в Крыму20:00
- «Ихтамнеты своих вывезли давно»: в сети разгорелся новый скандал вокруг эко-ситуации в Армянске19:48
- Дело Зайцевой: суд принял новое решение19:40
Теперь биометрический паспорт можно оформить онлайн
На территории Украины была запущена новая услуга, благодаря которой теперь можно в режиме онлайн внести все персональные данные, необходимые для получения биометрического паспорта. Данная услуга пока что работает в пилотном режиме.
Такое заявление сегодня сделал Максим Соколюк, председатель Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) во время брифинга, относительно введения нового онлайн-сервиса по заполнению заявления на оформление биометрических паспортов, передает replyua.net.
Во время своего выступления господин Соколюк напомнил, что до сегодняшнего дня граждане Украины, желающие оформить биометрический паспорт имели возможность записаться в электронную очередь, а также в режиме онлайн оплатить все необходимые административные сборы. Но теперь, кроме всех указанных выше услуг, украинцы также могут заполнить специальную интерактивную форму, указав там все необходимые персональные данные для получения биометрического паспорта.
Далее, после обработки поданных человеком данных, система автоматически сгенерирует уникальный QR-код, содержащий в себе все персональные данные заявителя. Далее человек приходит в место выдачи паспорта, предварительно записавшись в электронную очередь. «На месте сотрудник считает QR-код сканером – информация мгновенно попадет в базы данных, работникам миграционной службы останется только сверить ее с оригиналом документов», - пояснил Соколюк.
Теги: Украина, Донбасс, оформление, биометрический паспорт
- Переселенцам: Как оформить льготную пенсию
- Оформлять ДТП в Украине будут по-новому: что нужно знать
- «Паспорт республики» в «ДНР» и «ЛНР» выдают только при наличии украинского паспорта
- Жители Мариуполя теперь могут оформить ряд документов, не выходя из дома, благодаря порталу "IGov"
- Переселенцам упростили жизнь
- При оформлении субсидии указывают только дополнительный заработок — Андрей Рева. ВИДЕО
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- В «ДНР» режут на металл известный завод19:20
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе 19:06
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ19:03
- КПВВ Донбасса: Новые ограничения при перевозе товаров18:30
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском18:00
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- От Матроны Московской до Павла Глобы: появились предсказания о скором катаклизме в России22:00
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- Кроме земли и деревьев ничего не останется: В «ДНР» вырезают рельсы на металлоллом20:32
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать