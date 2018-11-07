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Туман накроет всю Украину, - синоптик уточнила прогноз
Во вторник туман накрыл Киев, но уже в среду, 7 ноября, он распространится на всю Украину. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке предупредила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в утренние часы ожидается изморозь, а при тумане видимость на дорогах ухудшится до 300-500 метров. «Температура воздуха ближайшей ночью +2 +6 градусов, местами 0-3 градуса мороза, на юге и западе до +8 +9 градусов. Днем 7 ноября в Украине ожидается +7 +12 градусов, на юге до +14 градусов. В Киеве в среду снова без осадков, временами туман, в течение дня около 10 градусов. Ближайшей ночью +2 +6 градусов», - рассказала Диденко.
Напомним, что ближе к выходным в Украине ожидается похолодание. В Гидрометцентре рассказали, что на этой неделе серьезных осадков не прогнозируется, однако температура воздуха будет понижаться. К концу недели в ночные часы ожидается минусовая температура.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
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