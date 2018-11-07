- Тюрьмы «ДНР»: Правозащитники рассказали о колонии в Горловке13:30
- Потеплеет еще два раза: синоптик рассказал о погоде до конца ноября13:15
- НАТО продолжает вгонять в дрожь РФ вблизи ее же границ: в Польше стартуют масштабные военные учения Альянса13:01
- В НБУ не хотят отменять налоги на депозиты12:48
- Центр Киева перекрыт, началось восстание: что происходит12:30
- В Горловке массово увольняются медицинские работники12:15
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- На Мариупольском направлении вооруженные инциденты. В ООС у ВСУ потеря11:44
- Клоунада: В соцсетях обсуждают, как в «ЛНР» разбираются с ценами на топливо11:31
- В РФ предрекают Украине скорую кончину: «ВПК сдохнет, будет дефицит топлива»11:15
В РФ предрекают Украине скорую кончину: «ВПК сдохнет, будет дефицит топлива»
Российские власти должны противостоять Украине теми методами, которые используют Соединенные Штаты, чтобы защитить собственные интересы. Как передает replyua.net со ссылкой на ueconomics.ru, такое заявление прозвучало от политолога Семена Багдасарова.
«У американцев есть закон, предусматривающий наказание компаний при попытке обхода санкций. Надо и нам в Госдуме принять такой закон в отношении компаний, пытающихся окольными путями поставить ГСМ (на основе российского сырья) в Украину. И тогда мы добьемся того, что в Украине вообще ГСМ не будет», - заявил Багдасаров.
Он отметил, что Украина покупает газ у Словакии и Швейцарии, которые сами этот ресурс не добывают, и топливо поставляется опять же из РФ, и у России есть право минимизировать поставки по этим направлениям, чтобы Украина лишилась возможности «покупать российский газ у третьих стран».
Также он добавил, что статьи украинского экспорта в Россию – металлургия и машиностроение. «Мы и в этом плане должны все перекрыть. Чтобы эти отрасли на Украине сдохли, чтобы сдохла военная промышленность", - сказал политолог.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, топливо, дефицит
- Боевики не смогут скрыться ночью: Украина получила новое оборудование из США
- Американская разведка: Россия мечтает дойти до Днепра и не собирается уходить из Донбасса
- Миротворцы для Донбасса: Волкер будет биться за украинскую границу
- Трамп объяснил свою позицию по Крыму и заявил, что возврат полуострова Украине может стать началом Третьей мировой
- Мнение политолога: И все же Донбасс ожидает судьба Приднестровья
- Кремль должен вернуть Украине Крым и уйти из оккупированного Донбасса без всяких условий
- Тюрьмы «ДНР»: Правозащитники рассказали о колонии в Горловке13:30
- В Горловке массово увольняются медицинские работники12:15
- На Мариупольском направлении вооруженные инциденты. В ООС у ВСУ потеря11:44
- Клоунада: В соцсетях обсуждают, как в «ЛНР» разбираются с ценами на топливо11:31
- Оккупационные власти «ЛНР» заманивают людей на «выборы» 100 рублями11:00
- Сценарии по Донбассу: Зачем России «выборы» в «Л-ДНР»10:00
- Донбасс на пороге экологической катастрофы, – ООН09:30
- Оккупационные «власти ДНР» начали перерегистрацию бизнеса по законам РФ09:15
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов08:02
- Россия официально признала ''выборы на Донбассе''08:00
- Майкл Дуглас "доигрался" до Аллеи славы13:55
- Разнесут в пух и прах: у Путина испугались ядерной угрозы13:45
- Тюрьмы «ДНР»: Правозащитники рассказали о колонии в Горловке13:30
- Потеплеет еще два раза: синоптик рассказал о погоде до конца ноября13:15
- НАТО продолжает вгонять в дрожь РФ вблизи ее же границ: в Польше стартуют масштабные военные учения Альянса13:01
- В НБУ не хотят отменять налоги на депозиты12:48
- Центр Киева перекрыт, началось восстание: что происходит12:30
- В Горловке массово увольняются медицинские работники12:15
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- На Мариупольском направлении вооруженные инциденты. В ООС у ВСУ потеря11:44
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- Выборы, Донбасс и патриотизм17:32
- Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа17:24
- Жители Донбасса требуют их освободить, а раньше проклинали15:54
- Медики назвали продукты, способные спровоцировать инсульт13:59
- Медики рассказали, чем опасен полный отказ от мяса18:00
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- В Горловке задержали подростка-насильника. Ему грозит смертная казнь
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности