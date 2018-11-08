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Россия готовится к войне: на Западе назвали признаки и дали совет Украине
Россия не будет решать проблемы с Украиной дипломатическим путем.
Об этом сообщает "Донбасс медиа", ссылаясь на слова британского эксперта Глена Гранта, передает apostrophe.ua.
"Я не думаю, что у Украины есть проблемы, которые вы можете решить, не теряя ничего. Люди хотят, чтобы это было дипломатическое решение, но Россия не собирается давать вам его. Она показывает это на примере Донбасса, Азова, в Крыму", - сказал эксперт.
Он отметил, что дипломатического решения не будет, если Украина, как страна, не станет достаточно сильной. Тогда Россия сможет понять, что бороться с Украиной - себе дороже.
"Вы должны быть сильны как страна в экономическом, военном, моральном, социальном плане. Вы должны стать сильнее до такой степени, чтобы Россия, а не Украина, взывала к миру", - подчеркнул Грант.
Также он заявил, что Украина в шаге от войны в Азовском море.
"Если Россия увидит возможность получить что-либо, она за это возьмется. В данный момент Украина выстраивает курс не идти в наступление против России, не вступать в схватку до тех пор пока сама не будет готова к наступательным действиям, это стратегия сдерживания. Но возможности у Украины есть. Например, взятие под контроль сел в "серой зоне". И мне кажется, это необходимо делать постоянно, если выпадает такая возможность для Украины. Если есть возможность продвигаться вперед - это необходимо делать. Россия планирует что-то серьезное. Почему я это знаю? Посмотрите на все, что она делают: проводит учения, тратит кучу денег, увеличивает оборонный бюджет, изымая деньги из образовательной, социальной сфер, из сферы здравоохранения. Вы не станете этого делать если только вы не настроены всерьез", - сказал военный эксперт.
Также по его словам, неизвестно, стоит ли потраченных средств решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о создании базы военно-морского флота в Азовском море.
"Но политически это означает послать России сигнал, дать понять, что вы серьезно настроены. Но вы не дадите России понять, что вы настроены серьезно, если корабли будут просто стоять на базе без действия. Проблема Азовского моря - это проблема, которая касается не суши, не побережья. Это морская проблема. Это вопрос вашего доминирования в море, в пределах своих морских границ", - поделился своей точкой зрения Глен Грант.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Азовское море, Англия, серая зона
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