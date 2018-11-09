Авто на еврономерах: украинцев ждут драконовские штрафы, решение принято

09.11.2018 08:45

Украинские парламентарии приняли во втором чтении законопроект, который предусматривает новые штрафы для владельцев евроблях

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина.

«Второй частью этого закона предполагается действительно поднятие действующих штрафов до более значимых сумм и нивелирование нормы, которая позволяла нарушать все время в течение года таможенные правила и быть привлеченным только один раз к ответственности на сумму 8500. Большие штрафы призваны для того, чтобы избежать таких нарушений, которые сейчас наблюдаются в стране», — отметила она.

Обратим внимание, что речь идет о законопроекте №8488 «Проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов о везении транспортных средств на таможенную территорию Украины».

Так, в нем предусмотрен штраф в размере 8500 грн, если авто было ввезено в Украину с нарушением. Повторное нарушение будет стоить украинцам 17 тысяч гривен.

Более того, если полисмены остановят авто, в котором не будет человека, который ввез его на территорию Украины, то придется «раскошелиться» сразу на 34 тысячи гривен.

Забрать авто на еврономерах могут, если было опоздание с доставкой в органы доходов и сборов на срок больше месяца. Если задержка от 20 до 30 дней, штраф будет 85 тысяч, а если до 20 – всего 1700 грн.

Как сообщалось ранее, комитет по вопросам налоговой политики предложил в два раза уменьшить налог для автомобилей, которые будут растаможены в Украине в течение 60 дней после принятия законов о «еврономерах

Об этом заявила глава профильного комитета Нина Южанина. По словам одного из авторов законопроектов, во время обсуждения было принято решение простимулировать украинцев как можно быстрее заняться растаможиванием автомобилей.

“Первые 60 дней для ставок налога будет использоваться коэффициент 0,5. Это означает, если человек действительно хочет сделать все платежи, то он будет иметь возможность заплатить половину ставки. Я не знаю, какой можно предоставить еще вариант, чтобы все были довольны. На заседании комитета поняли, это наибольшее, что можно было сделать… Третий месяц — коэффициент 0,75, а у нас всего период, как помним, 180 дней. Последующие 90 дней растаможка будет по той старой ставке, но без штрафных санкций”, — пояснила Южанина.