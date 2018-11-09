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Легализация евроблях: сколько будет стоить процедура

09.11.2018 16:00
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Легализация евроблях: сколько будет стоить процедура

Процедура должна проходить с соблюдением всех норм отечественного и международного законодательства

Схема растаможки должна быть следующей: владелец авто (или лицо, которое его ввозило на территорию Украины) должны вывезти транспортное средство за пределы нашей таможенной территории в страну официальной регистрации.

Там автомобиль нужно снять с учета и получить экспортные документы (основание для их выдачи — договор купли-продажи). Чтобы покинуть страну своим ходом, нужно пройти ТО, в обратном случае авто придется везти до границы на эвакуаторе.

В общей сложности вся процедура будет стоить 500-1200 евро плюс расходы на дорогу. Но это если все делать самому. Услуги посредника стоят до 800 евро.

Заехав обратно в Украину, нужно будет уплатить на таможне все сборы, официально оформив авто, и затем поставить ее на учет в сервисном центре МВД.

В общей сложности подготовка к растаможке и растаможка обойдется для той же Audi A6, как минимум, в 5 тыс. евро.

К слову, новые правила оставят евробляхеров без авто: как не попасться на крючок. С евробляхерами, которые не захотят легализироваться по новым правилам, церемониться больше не будут.

В законе №8488, приняли, вместе с новыми акцизами, высокие штрафы для нарушителей. Так, за управление автомобилем на бляхах, ввезенным в режиме транзита, нужно будет заплатить 8,5 тысяч гривен, а если поймают повторно — 17 тысяч гривен плюс лишение прав и изъятие авто. За передачу авто на бляхах третьему лицу придется платить уже 34 тысяч гривен.

Есть штрафы и за срыв сроков растаможки (на доставку в органы доходов и сборов дается до 10 дней).

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Украина, Донбасс, закон, легализация, номерной знак, автомобиль
 
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