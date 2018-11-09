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Мобильные операторы придумали, как обогатиться на украинцах
В Украине мобильные операторы перешли на 28-дневный учёт тарифов. Таким образом их доходы рекордно выросли.
Как сказано в материале "Лига.net", после введения новой схемы тарификации люди начали платить намного больше. В сети "Киевстар" среднемесячный чек в июле-сентябре оказался на 5 грн больше, чем в прошлом квартале, а у lifecell был зафиксирован скачок почти на 4 грн.
"Одна из причин - ежеквартальный рост мобильного трафика после запуска 3G и 4G сетей. В данном случае это естественное развитие событий. Но есть и искусственно созданный фактор - новый принцип тарификации. Внедрив его, мобильщики явно немного схитрили. Чтобы напрямую не повышать цены, компании из большой тройки решили перейти на 28-дневный учет в тарифных планах. Раньше тарифы действовали 30 дней, то есть в течение одного полного месяца", - поясняется в материале.
Таким образом, доходы "Киевстар" за третий квартал по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросли на 14% - до 4,9 млрд грн. Одновременно с ростом дохода сильно вырос и средний чек - на 14,3% до 57 грн в годовом исчислении.
Советник первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики Елена Минич считает основной причиной роста дохода и среднего чека Киевстар - рост использования мобильного трафика, но и новый календарь мог принести приятный довесок.
В Киевстаре не захотели комментировать влияние нового календаря на свои финрезультаты. В компании подтверждают гипотезу Минич: суммарно новых тарифов пока не так уж много.
"Удивительно, но у lifecell ситуация со среднемесячным чеком оказалась схожей. В третьем квартале средний чек увеличился на 17,7% и составил 59 грн. Самый маленький оператор уже который квартал подряд остается лидером по этому показателю на рынке. За последний квартал по отношению к предыдущему ARPU подрос почти на 4 грн. Причем явно заметных повышений цен опять-таки не было зафиксировано за последнее время", - сказано в материале.
По мнению Минич, основными факторами роста ARPU в случае с lifecell стали чистка базы и уменьшение количества активных пользователей за счёт чистки “мертвых душ” (сим-карт, которые не используются).
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, телефон, оператор, мобильная связь
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