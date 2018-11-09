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Ночью обещают заморозки
Укргидрометцентр анонсировал то, что ночью на выходных температура опустится к минус четырем градусам, передает replyua.net.
Большую часть Украины покроет туман. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скростью, 3-8 м/с. Ночная температура установится от 1° тепла до 4 градусов мороза, а днем от 5 до 10 градусов тепла. На Закарпатье, в Одесской области и Крыму будет до 14 градусов, в в Сумской и Черниговской областях 1-6 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что по погодной ситуации в столице Украины, то не стоит ожидать резких перепадов и ухудшения. В Киеве, как и на остальной территории нашей страны, без осадков. «В Киеве все, как у людей. Без осадков, туман, ночью 0-2 мороза, в окрестностях до -2-4 градусов, днем +7 + 10 градусов. Исходными синоптическая ситуация существенно не изменится. Однако некомфортным фактором станет усиление ветра в воскресенье, 11 ноября. А сочетание холода, ветра и туманной влажности даст ощущения значительно ниже температуры воздуха. Поэтому в воскресенье одевайтесь особенно тепло. Пока хватайте фотокадрами туман и ноябрьское солнце, очень красиво », - отметила синоптик Наталья Диденко.
Теги: Донбасс, погода, заморозки
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