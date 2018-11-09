Скучают по Украине? Оккупанты «ЛНР» бьют тревогу из-за роста патриотизма

09.11.2018 12:45

В местах массового скопления, на стенах домов и на остановках общественного транспорта самопровозглашенной «ЛНР» начали появляться надписи проукраинского характера. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат ВР и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. В то же время он отметил, что граффити замечены в Алчевске и Кадиевке.



«Согласно версии «МГБ ЛНР», авторами надписей являются не представители украинского подполья, а подростки, «поддавшиеся на украинскую пропаганду» - в данном случае, по мнению руководства «МГБ», с этого «ведомства» снимается ответственность за неэффективную контрразведывательную работу», - отметил он.



Кроме того, Дмитрий Тымчук добавил, что оккупанты принялись активно глушить украинские FM-радиостанции, которые начали вещание на оккупированные территории Донбасса, с целью противодействия привлекаются дополнительные технические средства ВС РФ, перебрасываемые из России.