В центре Киева прогремело три взрыва

09.11.2018 15:45

Сегодня на территории застройки на Андреевском спуске в Киеве прогремело три взрыва. Об этом сообщает "Громадське", передает Гордон.

Три последовательных взрыва произошло после того, как неизвестные бросили неопределенные предметы. Полиция перекрыла доступ к территории строительства для выяснения обстоятельств.

По данным телеканала, на месте находятся протестующие, которые выступают за отмену строительства на Андреевском спуске. Они считают, что взрыв был провокацией. Сегодня на Андреевском спуске сносят часть забора строительства.

Предполагается, что после этого будет решаться вопрос по демонтажу строительного крана. В 2016 году на Андреевском спуске началось незаконное строительство многоэтажки.

Застройщик планировал возвести девятиэтажный отель ориентировочной высотой 30 метров, тогда как максимальная высотность в пределах государственного заповедника "Древний Киев" не должна превышать 12 метров.

В апреле в Киевской городской государственной администрации сообщили, что смогли приостановить возведение здания. Тогда демонтировали забор вокруг стройки и другие временные сооружения. Киевский городской совет 21 июня обязал застройщика на Андреевском спуске, 14/16 остановить возведение отеля и ограничить высотность здания в проектной документации.

Источник: https://from-ua.com