В Украине появятся новые жилищные субсидии для социально незащищенного населения

09.11.2018 17:32

Профильное министерство планирует усилить поддержку социально незащищенным украинцам, из-за чего появятся новые жилищные субсидии

Об этом сообщается в приказе № 604 Минсоцполитики от 2 февраля 2018, опубликованном в открытом доступе, передает Хвиля.

Благодаря документу, утвержденного Минсоцполитики, в Украине появятся жилищные субсидии на оплату взносов по установке, обслуживанию и замену узлов коммерческого учета (счетчиков).

Также в рамках проекта будут расширены субсидии для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, также на покупку газа и твердого и жидкого печного бытового топлива.

Программа субсидий утверждена проектом приказа «О внесении изменений в формы Заявления о назначении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии», который подан на рассмотрение правительству.

В Минсоцполитики также заверили, что повышение тарифов на газ со стороны правительства повлечет к тому, что размеры субсидий также будут расти для граждан, доходы которых не повышались.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров изменил условия оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Согласно новым правилам, при расчете жилищной субсидии в совокупный доход не включаются уплаченные алименты и бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота.

Кроме того, субсидию на общих условиях могут получить граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя, а также те семьи, отопительная, а не общая, площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.

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Источник: https://politeka.net