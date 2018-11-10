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Афера столетия: миллионы украинцев придумали, как навсегда остаться в Польше
Практически каждый десятый украинский студент в Польше (3520 из 35584 человек в 2016 году) учится по так называемой «карте поляка». «Карта поляка» — документ, который подтверждает принадлежность иностранного лица к польскому народу, и гарантирующий ряд преференций.
При всем этом польские корни есть только у каждого третьего студента с «картой поляка», говорится в исследования украинского аналитического центра CEDOS, в котором приняли участие 1055 украинцев.
Опрошенными стали учащиеся по бакалаврской или магистерской программе в Польше и украинские выпускники, имеющие диплом польского вуза.
Так, приблизительно 67% респондентов признались, что у них нет и не было родственников в Польше, тогда как 31% утверждают, что их бабушка или дедушка были выходцами из этой страны, правда это или нет не понятно.
Несмотря на это, 58% опрошенных живут в Польше в течение длительного времени – от года до четырех лет.
Государственная программа позволяет держателям «карты поляка» с 2014 года получить постоянный вид на жительство, а с 2 сентября 2016 года владельцы карты, которые провели в Польше год, могут получить гражданство.
Кроме того, с 1 января 2017 такие лица могут получать финансовую поддержку в течение первых 9 месяцев проживания в Польше, а обучение в польских вузах для держателей карты бесплатное.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Польша, афера
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