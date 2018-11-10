Афера столетия: миллионы украинцев придумали, как навсегда остаться в Польше

10.11.2018 20:24

Практически каждый десятый украинский студент в Польше (3520 из 35584 человек в 2016 году) учится по так называемой «карте поляка». «Карта поляка» — документ, который подтверждает принадлежность иностранного лица к польскому народу, и гарантирующий ряд преференций.

При всем этом польские корни есть только у каждого третьего студента с «картой поляка», говорится в исследования украинского аналитического центра CEDOS, в котором приняли участие 1055 украинцев.

Опрошенными стали учащиеся по бакалаврской или магистерской программе в Польше и украинские выпускники, имеющие диплом польского вуза.

Так, приблизительно 67% респондентов признались, что у них нет и не было родственников в Польше, тогда как 31% утверждают, что их бабушка или дедушка были выходцами из этой страны, правда это или нет не понятно.

Несмотря на это, 58% опрошенных живут в Польше в течение длительного времени – от года до четырех лет.

Государственная программа позволяет держателям «карты поляка» с 2014 года получить постоянный вид на жительство, а с 2 сентября 2016 года владельцы карты, которые провели в Польше год, могут получить гражданство.

Кроме того, с 1 января 2017 такие лица могут получать финансовую поддержку в течение первых 9 месяцев проживания в Польше, а обучение в польских вузах для держателей карты бесплатное.

Источник: https://from-ua.com