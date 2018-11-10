Известный синоптик рассказал, когда в Украину придут сильные морозы и выпадет снег

10.11.2018 17:48

Народный синоптик Леонид Горбань в интервью Обозревателю рассказал точный прогноз погоды на конец осени и начало зимы, отметив, что украинцев в ближайшем будущем ждут температурные «качели», передает replyua.net. Эксперт подчеркнул, что снег мы увидим уже после нового года – в январе.



«До конца ноября будут "качели", ночью -1 -3, с 23 по 25 ноября ночью может быть -5 -9. В декабре тоже будут "качели", 0 -1 мороза ночью, днем +2 +3, и так аж до 13 января. Хороший снег будет с 11 по 14 января. Небольшой снег также ожидается 29-30 декабря и 2 января», - рассказал Горбань.



Народный синоптик также отметил, что в январе стоит ожидать сильных морозов, ночью температура будет опускаться к минус тридцати, а также в этот период ожидается снег. «Понижение к 23-26 января, ночью -20 -22, может, дотянет и до -25. А вот с 3 по 12 февраля -20 -25, а ночью может дотягивать и до -30. Снег будет 2, 4 и 9 февраля. Так что зима начинается 14 января. А до 14 января ночью -2 -3 мороза, днем около 0. Четыре оттепели будет в декабре», – сообщил он.