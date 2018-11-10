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Кимкин анонсировал жесткое усиление международных антироссийских санкций
Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин сделал резонансное заявление, касающееся наказания России за организованные ею псевдовыборы на территории временно оккупированных территорий Добасса. Как пишет replyua.net, на своей странице в социальной сети Facebook глава МИД Украины написал, что страну-агрессора ожидает усиление санкций со стороны международного сообщества.
Согласно словам Климкина, международное сообщество намерено отреагировать усилением санкций на организацию и проведение Россией в ОРДО так называемых «выборов» главарей боевиков. Глава украинской дипломатии подчеркнул: «Кремль дает старт очередному цирковому представлению для того. Целью Москвы является сокрытие, таким образом, своих преступлений. Реакцией на такие преступные действия авторитарного режима Кремля и его соратников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций. Вместе со своими партнерами мы уже проводим над этом работу».
В своем обращении, которое главный украинский дипломат обнародовал в социальной сети, отметил, что организация выборов на оккупированной территории является преступлением против всех, кто страдает на этих землях из-за агрессии Кремля. В это же время министр призвал украинцев ни в коем случае не голосовать на предстоящем мероприятии. «Не участвуйте в фейковых выборах, не позвольте агрессору легитимизировать эти фековые выборы и оккупацию востока нашей страны», - подытожил министр.
Теги: Украина, Донбасс, санкции, Климкин, ОРДЛО
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