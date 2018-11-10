Кимкин анонсировал жесткое усиление международных антироссийских санкций

10.11.2018 20:10

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин сделал резонансное заявление, касающееся наказания России за организованные ею псевдовыборы на территории временно оккупированных территорий Добасса. Как пишет replyua.net, на своей странице в социальной сети Facebook глава МИД Украины написал, что страну-агрессора ожидает усиление санкций со стороны международного сообщества.



Согласно словам Климкина, международное сообщество намерено отреагировать усилением санкций на организацию и проведение Россией в ОРДО так называемых «выборов» главарей боевиков. Глава украинской дипломатии подчеркнул: «Кремль дает старт очередному цирковому представлению для того. Целью Москвы является сокрытие, таким образом, своих преступлений. Реакцией на такие преступные действия авторитарного режима Кремля и его соратников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций. Вместе со своими партнерами мы уже проводим над этом работу».



В своем обращении, которое главный украинский дипломат обнародовал в социальной сети, отметил, что организация выборов на оккупированной территории является преступлением против всех, кто страдает на этих землях из-за агрессии Кремля. В это же время министр призвал украинцев ни в коем случае не голосовать на предстоящем мероприятии. «Не участвуйте в фейковых выборах, не позвольте агрессору легитимизировать эти фековые выборы и оккупацию востока нашей страны», - подытожил министр.