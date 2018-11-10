Крымчанин прозрел после поездки на материковую Украину: "Я поражен, украинцы нормальные и вежливые, там хорошо"

10.11.2018 13:48

Житель Керчи, посетив впервые после аннексии Крыма материковую Украину, был очень удивлен, увидев, что там нет никаких ужасов, которые описывали подконтрольные оккупационной власти пропагандисты. Как пишет блогер КРЫМский Бандеровец в своем Twitter, житель Крыма посетил Житомир, и честно признался, что не ожидал того, что увидел и с чем пришлось столкнуться, передает "Диалог.UA".

"Общался я со многими людьми, говорил, что из Крыма, люди принимали и понимали очень тепло", - цитирует блогер крымчанина. А в комментариях, как пишет блогер, некоторые люди указывают на склонность россиян сходу и стадно принимать на веру все, что говорят и пишут в их СМИ. Немало комментаторов завели традиционную "ватную" песню о том, что "Украину любят, но не любят тех, кто стоит у власти Украины".

Кстати, именно в это русло чаще всего переходит разговор с "ватником", когда того, как говорится, припирают к стенке, доказывая, что нет в Украине ни фашизма, ни притеснения русскоязычных. То есть "ватники" этими пустыми отговорками, сами не желая того, дают понять оппонентам, что их запас аргументов исчерпан. Тем более, что аргумент жителя Керчи был самым "убойным" - личные впечатления от посещения материковой Украины.