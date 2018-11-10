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Пришла зима: Синоптики предупредили о похолодании
10.11.2018 12:53
В Украине в субботу, 10 ноября, будет солнечно, но ночью и утром синоптики прогнозируют заморозки.
Также ожидается небольшое снижение температуры и сильный ветер, сообщает Укргидрометцентр. Похолодание произойдет из-за антициклона, надвигающегося на Украину.
Холоднее всего будет на севере, востоке и в центре Украины. Ночью в этих регионах будет до -2, а днем местами температура не поднимется выше 7 градусов тепла.
Во Львове будет солнечно и без осадков, ночью 0…+2°, днем +11…+13°.
В Днепре будет ясно, ночью 0…-2°, днем +6…+8°;
В Одессе осадков не будет, ночью+0…+2°, днем +13+15°;
В Харькове будет ясно и без осадков, ночью −1…−3°, днем +3…+5°;
Погода 10 ноября в Киеве будет солнечной и без осадков, ночью температура будет −1…+1°, днем +7…+9°.
Теги: Донбасс, зима, похолодание, прогноз погоды
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