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Синоптик: через пару дней погода резко изменится
В воскресенье, 11 ноября, погода в Украине начнет меняться, а уже в начале следующей недели в большинстве регионах прогнозируются дожди, мокрый снег и усиление ветра.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке предупредила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что всю эту неделю погода в Украине было достаточно комфортной, несмотря на невысокую температуру воздуха, но всё изменится уже в понедельник. «Уже с воскресенья с переходом в понедельник ветер усилится до штормовых значений. Он будет выдувать остатки тепла и снижать температуру воздуха сквозняками даже в квартирах. Температура воздуха продемонстрирует самостоятельность и без ветра. Во вторник-среду на востоке Украины ночью будет до 5-8 градусов мороза», - рассказала Диденко.
Согласно ее прогнозам, незначительное потепление возможно 14 ноября, в среду, но и в этот день в отдельных регионах ожидается мокрый снег. Напомним, что ранее в Гидрометцентре также предупреждали о похолодании в ближайшие дни. Синоптики рассказали, что в большинстве областей в ночные часы температура будет минусовой, а днём воздух будет прогреваться до отметок чуть выше 0 градусов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
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