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Украинцам придумали новый коммунальный платеж
Уже в 2019 году украинцам придется свыкнуться с новым платежом – абонплатой за газ, которую начислят как для жителей квартир, так и частных домов, пишет from-ua.
Новый тариф в Украине должны ввести с апреля. Фактически стоимость газа разделят на две составляющие, одну из которых привяжут к мощности счетчика. Об этом говорится в постановлении НКРЭКУ.
К примеру, в Киеве жители квартир з газовой плитой могут платить всего 11,5 грн в месяц. А вот семья, которая живет в частном доме и отапливает его газом, будет платить абонплату в размере 57,4 грн в месяц.
Отметим, что новые правила расчета стоимости услуг по доставке газа серьезно намерены ввести в новом году, несмотря на то, что прошлые попытки провалились.
Планы НКРЭКУ ввести абонплату за газ встретили резкую критику как со стороны потребителей, так и со стороны правительства. Прежде всего, из-за опасений, что новый тариф за содержание сетей приведет к значительному повышению расходов на оплату газа.
Сейчас же там утверждают, что новая методика расчета не должна повлиять на размер платежей населения.
Украинский закон о рынке газа предполагает разделение на поставщиков товара (газодобывающие предприятия) и тех, кто доставляет этот товар потребителю (облгазы).
По этому принципу хотят разделить и платежи: за газ как товар и стоимость его доставки. Сейчас обе эти составляющие «зашиты» в общем тарифе.
Теги: Украина, Донбасс, газ, коммунальные услуги, оплата
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