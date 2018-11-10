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Украинок успокоили: Рева рассказал о выплатах семьям при рождении ребенка с введением услуги "муниципальная няня"

10.11.2018 19:20
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Украинок успокоили: Рева рассказал о выплатах семьям при рождении ребенка с введением услуги "муниципальная няня"

Украинское правительство подготовило некоторые нововведения, на которые с 2019 года смогут рассчитывать семьи, где появился новорожденный ребенок.

К примеру, с начала будущего года каждой семье будут перечислять деньги в размере 1500 гривен на оплату услуг няни.

Услуга эта будет действовать только для тех родителей, кто во время декрета пожелает выйти на работу, передает "Диалог.UA". При этом сумма на няню будет выделяться на условиях софинансирования: из государственного (25%), областного (15%) и местного (60%) бюджетов. В связи с этим появились различные слухи о том, что теперь тем, кто воспользуется услугами няни, отменят деньги, выделяемые ежемесячно на ребенка. 

Но министр соцполитики Андрей Рева заверил: ничего отменяться не будет, и выплаты никто не аннулирует. "Будет государственная помощь и муниципальная няня", - успокоил Рева.

"Это же касается отпуска по уходу за ребенком - хочет иметь няню в отпуске? Будет няня в отпуске. Хочет выйти на работу и иметь няню - будет", - добавил министр. Ранее стало известно о повышении соцвыплат переселенцам. Добавим также о колоссальной финансовой поддержке, которую Украине оказали Европа и ООН. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, закон, няня, новорожденный
 
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