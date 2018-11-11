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Есть на каждом столе: в Украине исчезнет популярный продукт
Жизнь украинцев и так несладкая — сокращение субсидий, постоянный рост тарифов для населения, подорожание продуктов и одежды.
Но, оказывается, этого для «полного счастья» мало.
Крупнейший в Украине производитель сахара сократил прибыль на 80%. Чистая прибыль агрохолдинга «Астарта» за девять месяцев 2018 составил 14,5 млн евро, что на 80% ниже этого показателя за аналогичный период 2017 года.
В «Астарте» отметили, что за указанный период сахарный сегмент сгенерировал выручку 96,3 млн евро (38% в структуре консолидированного дохода). Продажи составили 273 тыс. тонн при снижении цен на 26%. Более 40% продаж были экспортными — 113 тыс. тонн.
В прошлом году компания сократила чистую прибыль на 25,2% — до 1,758 млрд гривен при росте выручки на 31,8% — до 13,717 млрд гривен.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, рост цен, продукты
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