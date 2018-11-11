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На Светлодарском направлении погибли двое военных

11.11.2018 09:30
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На Светлодарском направлении погибли двое военных

Оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 3 раза.

В зоне проведения операции объединенных сил на Светлодарском направлении в результате срабатывания взрывного устройства погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения.

Об этом вечером 10 ноября сообщили в пресс-центре штаба ООС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

В штабе отметили, что силы ООС понесли потери во время проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами.

В течение суток оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 3 раза, дважды вели прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи н.п. Тарамчук, в районе н.п. Новотошковское оккупанты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы.



Теги: Донбасс, военнослужащий, ООС
 
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