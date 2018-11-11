- Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре20:00
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- «Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта18:39
- Порошенко предложил новые изменения в Конституцию из-за «выборов» на Донбассе18:00
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети16:46
- Укрзализныця больше не продает билеты: что происходит16:33
Никто и не заметил: закон о "евробляхах" ободрал водителей
И что делать?
Казалось бы, водителям самое время выдохнуть с облегчением: долгожданный закон о растаможке машин на иностранных номерах приняли. Но действительно ли все так радужно, как обещают?
Не спешить радоваться этому на странице "Dubinsky.pro" призвал журналист, блогер Александр Дубинский.
"Рада "легализовала" евробляхи, я смеюсь. Ну вам снизили акциз на ведра. Ок. Установили его на уровне 250-500 долларов. А НДС же никто не отменил при растаможке, правда? То есть, + 20% к стоимости машины, определенной таможней. при этом оценка автомобиля будет производиться не по вашим липовым справкам о покупке польской фирмой за 1000 евро. А по справочникам таможенники, в которых ведра будут стоить не 1000 евро, а 5000. То есть, стоимость растаможки 10-ти летнего ведра ценой в 1000 евро составит, как минимум, 1500 евро. В 2.5 раза дороже стоимости самой машины. Успех", - иронизирует он.
Дубинский намекает, что пока запрещена дополнительная разкомплектация и использования с коммерческой целью, нельзя передавать права управления:
"…получается вообще "шоколад". В смысле, "шоколадные ведра". Правду говорят, лох платит дважды", - подытожил Дубинский.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, растаможивание, номерные знаки
- Закон о «евробляхах». Как растаможить авто по новым правилам?
- Рада одобрила в первом чтении "растаможку" автомобилей на еврономерах
- Дети, лишенные микроавтобуса, дарят его властям
- Автовладельцам предлагают растаможить свои авто за символическую плату
- Радикальное решение по евробляхам: украинцев оставят с носом
- В Украине новые Правила растаможки автомобилей
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети16:46
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»14:20
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно13:18
- Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре20:00
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- «Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта18:39
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- Порошенко предложил новые изменения в Конституцию из-за «выборов» на Донбассе18:00
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях