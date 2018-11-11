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Никто этого не ожидал: Томос перенесёт для украинцев праздник

11.11.2018 07:05
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Никто этого не ожидал: Томос перенесёт для украинцев праздник
И что делать?
 

Если Украине будет предоставлено Томос об автокефалии Украинской православной церкви, страна будет отмечать Рождество Христово 25 декабря.

Эту информацию сообщает Страна.

Планируется перенос празднования Рождества Христова - с 7 января на 25 декабря, так как Константинопольская церковь живет по григорианскому календарю (точно так же, как и католическая) и Рождество на Фанаре отмечают 25 декабря.

Источник: https://from 



Теги: Донбасс, праздник, автокефалия
 
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