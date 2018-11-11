Никто этого не ожидал: Томос перенесёт для украинцев праздник

Если Украине будет предоставлено Томос об автокефалии Украинской православной церкви, страна будет отмечать Рождество Христово 25 декабря.

Эту информацию сообщает Страна.

Планируется перенос празднования Рождества Христова - с 7 января на 25 декабря, так как Константинопольская церковь живет по григорианскому календарю (точно так же, как и католическая) и Рождество на Фанаре отмечают 25 декабря.

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