О русском языке придется забыть: новые нормы вступили в силу

11.11.2018 14:20

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Минимальная квота на долю песен на украинском языке в эфире радиостанций составит 35% в сутки. Такая норма предусмотрена законом «О телевидении и радиовещании».

Эта норма распространяется и на прайм-тайм, где теперь также не менее 35% песен будут на украинском языке.

Закон с квотами на украиноязычный контент действует уже два года. Несмотря на изначальное возмущение в связи с такими жесткими мерами, за все это время ни одна радиостанция не закрылась, а вот украинских песен разных жанров постепенно становится все больше.

Изначально закон «О телевидении и радиовещании» предусматривал постепенное введение квот: в течение первого года — 25%, второго — 30%, а третьего — 35%.

Стоит отметить, что за нарушение данных квот для владельцев радиостанций предусмотрены наказания — штрафы. Так, в прошлом году штрафы за нарушение квот получили четыре крупные радиостанции. Это Kiss FM, «Шансон», «Эра ФМ», и «Люкс ФМ». Самый большой штраф получила «Эра ФМ» — 317 тыс. гривен.

Источник : https://from-ua.