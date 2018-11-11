Политолог назвал трех самых опасных мошенников среди украинских политиков

11.11.2018 07:20

Кто эти политики?

Главные признаки итальянских, американских, и любых других популистов мира – они: верят в какие-то принципы, провозглашают их и благодаря им прорываются к власти, оказавшись во власти, стараются свои программные принципы реализовать. А теперь каждому можно дать себе честно ответ, какие из этих трех принципов готовы выполнить Тимошенко, Рабинович, Ляшко или другие? Правильный ответ: только второй – провозглашать принципы и благодаря им дорваться к власти. Не стоит надеяться, что та же Тимошенко во что-то верит. Это циничный и глубоко непорядочный человек, который будет обещать все, что, по ее мнению, может понравиться избирателю. А о выполнении обещанного вообще говорить не приходится. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политолог Тарас Черновил.



Он отмечает, что относительно намерений Ляшко и других не столь успешных «пустобрехов» мы преимущественно можем только догадываться. Ведь они рвутся не к настоящей власти, а к присутствию в ней и возможности торговать своими голосами, а не реально воплощать обещанное в жизнь.



Тарас Черновил пишет, Тимошенко свою реальную позицию уже доказывала «не словом, а делом» - дважды была премьером, в парламенте важные посты занимала, а также входила в различные властные команды, вместе с которыми могла хоть что-то из того, что сейчас навешивает на уши, попробовать воплотить. Но у власти она делала все совершенно противоположное. Подписывала Меморандум с МВФ о повышении цены на газ для населения до рыночной, убеждала, как необходимо уравнять тарифы для населения и для бизнеса, и тому подобное. Такие примеры можно найти во всех других сферах от социальной или экономической и международной политики и безопасности. Везде обещания и поступки диаметрально противоположные. Кем является человек, который заведомо врет, обманывает, обещает то, чего даже и не думает выполнять? Ответ один – конечно же мошенником, обманщиком, лжецом, или демагогом.

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