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США могут отменить антироссийские санкции: что будет с Крымом и Донбассом
Вашингтон готов отменить антироссийские санкции, но только при выполнении определенных условий
Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макриса во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Хвиля
По словам представителя Вашингтона, санкции продлятся до полного выполнения Москвой своих обязательств в рамках Минска, а связанные с Крымом санкции — до возвращения полуострова Украине.
«Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. Мы не признаем и никогда не признаем целенаправленную аннексию Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам в подтверждении того, что наши связанные с Минском санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия не имплементирует полностью свои обязательства в рамках Минска. Отдельные, связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет полуостров под полный контроль Украине», — заявил он.
Американский дипломат подчеркнул, что пока Россия продолжает препятствовать мирному процессу на Донбассе. А также затормозила переговоры между спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
«Мы призываем Россия начать серьезные переговоры о том, как завершить конфликт, улучшить политику безопасности и гуманитарной ситуации для местного населения, имплементировать Минск», — заявил Грегори Макрис.
Он также указал на агрессивные действия России в Азовском море, где она препятствует международному морскому сообщению с украинскими портами, демонстрирует нарушение Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины. Сложная ситуация остается в оккупированном Крыму, где на регулярной основе проходят рейды, задержания и аресты, прежде всего в отношении крымских татар.
«Россия усиливает свою оккупацию Крыма мощной политикой безопасности и военным присутствием на полуострове, ведет к росту напряжения и провокаций в Черном море», — заявил представитель миссии США при ОБСЕ.
Отметим, Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против 2 украинцев, 1 россиянина и 9 компаний в Украине и России, причастных к аннексии Крыма и к связанным с этим нарушений прав человека. Одно из подсанкционных предприятий — ООО «Южный проект» — связан с банком «Россия» и российским бизнесменом Юрием Ковальчуком.
Источник : https://politeka.net
Теги: США, Донбасс, Крым, санкции
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