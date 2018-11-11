Украинцев ждет введение нового налога

11.11.2018 10:43

За что будем платить?

Представители среднего и крупного бизнеса в Украине считают оправданным в текущей экономической ситуации введение налога на выведенный капитал.

Об этом сообщает "Хвиля".

Отмечается, что доходы, которые будут получены от запуска нового налога, который коснется сбора за выведенный капитал позволят перекрыть дефицит бюджета уже с 2021 года и в дальнейшем могут стать заменой кредитов Международных экономических инстанций.

"Полноценное введение налога на выведенный капитал - это реальная альтернатива программе МВФ, средства от которой пойдут не только на выплату долгов, но и на развитие экономики и создание конкурентоспособного рынка", - заявил эксперт.

Кроме того он отметил, что большинство предпринимателей уже готовы платить налоги на выведенный капитал.

"Бизнес предложил властям гарантии - законодательно зафиксировать на первые два года гарантированный платеж по ПНВК в размере не менее 50% от уплаченного налога на прибыль в 2018 году", - отметил он.

Источник : https://from-ua.



