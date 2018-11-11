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В Киеве женщина под видом таблеток для похудения продавала психотропы
На днях сотрудники правоохранительных органов провели задержание женщины, продававшей психотропные вещества через интернет-магазин под видом таблеток для похудения. Как оказалось, доверчивые люди, желающие сбросить лишний вес, употребляли сибутрамин. Такое заявление для журналистов сделали в пресс-службе столичной полиции, передает replyua.net.
Следует отметить, что вышеуказанное психотропное вещество действительно иногда назначают людям, страдающим от ожирения. Однако препараты, в составе которых он содержится, запрещены к продаже на территории Украины, а также во многих других странах мира, поскольку ученым удалось доказать его негативное влияние на сердечно-сосудистую систему организма человека.
«В ходе досудебного следствия задокументирован факт сбыта 62 капсул указанного препарата, в котором, согласно заключению эксперта, масса сибутрамина составляет 0,521 г. Стоимость «препарата» для похудения составляла 500 грн за 30 капсул», - сказано в сообщении пресс-службы. В сообщении также говорится, что в доме у 35-летней женщины был проведен обыск, во время которого правоохранители изъяли 31 блистер, в котором содержался вышеуказанный продукт.
Теги: Донбасс, Киев, похудение, таблетки
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