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«Все решили». Грымчак заявил, что у переселенцев в Украине нет проблем

11.11.2018 14:04
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«Все решили». Грымчак заявил, что у переселенцев в Украине нет проблем

В Украине на данный момент якобы полностью решены проблемы внутренне перемещенных лиц — последние уже интегрированы в местные громады по всей стране. Так считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

Чиновник заявил:

«За прошлый год мы потратили около 3 млрд грн на помощь ВПЛ. 3 млрд грн — это огромные деньги. Был вопрос: решили ли проблемы ВПЛ в Украине? По большому счету, бросайте в меня камни, — решили».

При этом Гримчак уточнил, что сейчас в стране массовых конфликтных ситуаций, которые так или иначе связаны с переселенцами.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, оккупация, переселенцы
 
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