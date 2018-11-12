«Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта

12.11.2018 18:39

Принятие законов, которые касаются ввоза в Украину авто на европейской регистрации, подлили масла в огонь в жизнь любителей евроблях

Конфликты теперь возникают по любому поводу. Так, 12 ноября была заблокирована работа таможни в Ивано-Франковске.

Акцию организовали именно «евробляхеры». Протестовать вышли около 50 перегонщиков автомобилей.

Участники акции жалуются на работу местной таможни. Они утверждают, что ведомство устанавливает тарифы на растаможку машин, якобы не учитывая степень изношенности транспорта.

Тарифы на оформление автомобиля на таможне существенно выросли в последнее время. Собравшиеся требуют отменить это подорожание.

Владельцы евроблях требовали также встречи с начальником таможни. А пока они ждали встречи, они подожгли шины возле здания таможни.

Евробляхеры недовольны еще и тем, что стали заложниками обстоятельств. Уплатив все таможенные платежи, перегонщики не могут получить свои машины, поскольку таможенникам спустили сверху указание о новых тарифах.

С 9 ноября ввезенные автомобили стоят на платной стоянке, и перегонщикам придется уплатить по 200 гривен за каждый день простоя.

Ранее сообщалось, что президента Украины просят ветировать законы депутатов по «евробляхам».

На сайте президента зарегистрирована петиция с просьбой не подписывать законы, в которых ущемляют владельцев авто на еврономерах. В петиции просят ветировать принятые Верховной Радой законы №8487 и №8488, касающиеся таможенной очистки автомобилей иностранной регистрации.

По мнению автора петиции, эти законы не учитывают реальную степень благосостояния украинцев.

«Просьба наложить вето на законы №8487 и №8488 о растаможивании авто на иностранной регистрации и вместо утвердить закон, который позволит растаможить авто за сумму, сопоставимую с 3-5 минимальными зарплатами — около 300-500 евро, но не 2500 евро с НДС, как приняли. Это более 20 минимальных зарплат и сопоставимо со стоимостью самого авто», — говорится в тексте петиции.