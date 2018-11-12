На «выборах» в ОРЛО «неожиданно» лидирует Пасечник

12.11.2018 11:13

По результатам подсчета 63% бюллетеней на так называемых «выборах в ЛНР» лидирует «исполняющий обязанности главаря ЛНР» Леонид Пасечник за которого якобы проголосовали около 68,92% «избирателей». Об этом сообщили в «Центральной избирательной комиссии ЛНР».

«Председатель ЦИК ЛНР» Елена Кравченко отметила:

«Леонид Пасечник набирает 68,92% голосов».

По ее словам, согласно подсчетам, за Олега Коваля отдали свои голоса 16,35% избирателей, за Наталью Сергун проголосовали 7,53%, а за Людмилу Руснак — 6,1%.

Источник: https://donpress.com