Перенос Рождества в Украине: официальное разъяснение от УПЦ КП

12.11.2018 08:45

Константинопольская церковь живет по григорианскому календарю. И из-за этого празднование Рождества в Украине якобы должны перенести с 7 января на 25 декабря.

Но, как оказалось, эта новость – не больше, чем новый миф российской пропаганды.

Развенчать фейк о том, что после создания Единой поместной православной церкви она будет использовать новый стиль церковного календаря, синхронизированный с католической церковью, взялись в Украинской православной церкви Киевского патриархата.

С официальным заявлением по этому поводу выступил руководитель информационного управления УПЦ КП, епископ Евстратий (Зоря).

Он заверил, что вопрос о переходе на новый календарь в процессе объединения не поднимался и не рассматривается.

«Каждая автокефальная Церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований относительно него в Томосах, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ веке, не устанавливались», — написал Зоря в Facebook.

Он также напомнил, что в 2017 году день 25 декабря был официально признан праздничным днем.

«Следует напомнить, что в прошлом году законом Украины 25 декабря был признан праздничным днем, и все, кто желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям — имеют возможность делать это и сейчас, вопрос Томоса и автокефалии с этим никак не связан», — добавил Зоря.

Источник: https://from-ua.com