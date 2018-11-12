- Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре20:00
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- «Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта18:39
- Порошенко предложил новые изменения в Конституцию из-за «выборов» на Донбассе18:00
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети16:46
- Укрзализныця больше не продает билеты: что происходит16:33
Перенос Рождества в Украине: официальное разъяснение от УПЦ КП
Константинопольская церковь живет по григорианскому календарю. И из-за этого празднование Рождества в Украине якобы должны перенести с 7 января на 25 декабря.
Но, как оказалось, эта новость – не больше, чем новый миф российской пропаганды.
Развенчать фейк о том, что после создания Единой поместной православной церкви она будет использовать новый стиль церковного календаря, синхронизированный с католической церковью, взялись в Украинской православной церкви Киевского патриархата.
С официальным заявлением по этому поводу выступил руководитель информационного управления УПЦ КП, епископ Евстратий (Зоря).
Он заверил, что вопрос о переходе на новый календарь в процессе объединения не поднимался и не рассматривается.
«Каждая автокефальная Церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований относительно него в Томосах, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ веке, не устанавливались», — написал Зоря в Facebook.
Он также напомнил, что в 2017 году день 25 декабря был официально признан праздничным днем.
«Следует напомнить, что в прошлом году законом Украины 25 декабря был признан праздничным днем, и все, кто желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям — имеют возможность делать это и сейчас, вопрос Томоса и автокефалии с этим никак не связан», — добавил Зоря.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, праздник, Рождество, религия
- Янукович на Рождество помолится в Почаевской Лавре
- Президент помолился в Почаевской Лавре. Вместе с донецким губернатором (ФОТО)
- Нужно ли в Украине католическое Рождество сделать праздничным и выходным днем - мнение
- Кто заслужил отмечать Первомай
- Сегодня католики всего мира празднуют Рождество Христово
- В Украине может появиться еще один государственный праздник — католическое рождество
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети16:46
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»14:20
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно13:18
- Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре20:00
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- «Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта18:39
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- Порошенко предложил новые изменения в Конституцию из-за «выборов» на Донбассе18:00
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях