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Польша закрывает въезд украинским заробитчанам: выход только один, подробности
В правительстве Польши отмечают, что с приезжими из-за восточной границы существует большая проблема
Польша ограничит въезд работников, так как в стране разгулялась страшная инфекция.
Власть потребует у иностранцев пройти вакцинацию от кори.
Польское правительство рассматривает вопрос об обязательных прививках для иностранцев из государств, не входящих в Европейский союз. Обязательному привитию подлежали бы приезжие и беженцы, даже если срок их пребывания в стране небольшой.
Министр здоровья Лукаш Шумовский подтвердил, что в его ведомстве идет работа над проектом, запрещающий въезд в Польшу непривитым гражданам третьих государств.
«Польские граждане в безопасности. Вакцинация более 95% защищает нас от эпидемии «, — заверил министр Лукаш Шумовский.
Главный санитарный инспектор страны Ярослав Пинкас сказал, что в Польше «есть корь, занесенная из-за рубежа, а своей кори у нас не было уже несколько лет». Он выразил также надежду, что «удастся сохранить статус страны, свободной от кори».
Польская власть потребует делать прививки тем иностранцам, которые находятся на территории страны в течение длительного времени.
«Сегодня законодательство не требует, например, от зарубежных студентов справок о прививках против кори или туберкулеза, которые стали большой проблемой среди приезжих из-за восточной границы Польши», — сказал газете заместитель министра здравоохранения Марцин Чех.
В свою очередь польские представители санитарной инспекции отмечают, что в Украине против туберкулеза привита лишь половина населения. Тем временем в Польше находится 37, 5 тысяч студентов и многократно больше работников из Украины.
По мнению специалистов, если такие показатели о количестве непривитых приезжих сложить с показателями снижения процентов привитых в Польше, то налицо риск эпидемии. Что касается беженцев, то польское правительство планирует ввести обязательные прививки для них также в том случае, если они следуют через Польшу транзитом.
«Возможно, хорошим решением было бы предоставление иностранцем еще перед въездом в Польшу справки о прививках против определенных болезней. Защита от эпидемий очень важна, но не менее важным является такое решение этой проблемы, которое будет и эффективными, и позволит избежать споров», — комментируют в польских СМИ.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Польша, закрытие, заработок, въезд
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