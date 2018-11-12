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Порошенко предложил новые изменения в Конституцию из-за «выборов» на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении внести отдельные изменения в Конституцию в части децентрализации в связи с проведением незаконных "выборов" на Донбассе. Об это он сказал во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве, передает Сегодня.
По его словам, конституционные изменения, в которых есть упоминание об особом порядке местного самоуправления для ОРДЛО, останутся в парламенте, а также пообещал, что будут подготовлены изменения в Конституцию, которые должны обеспечить конституционную поддержку изменениям к децентрализации.
"Сегодня я могу отметить, в связи с тем, что прошли незаконные "выборы" вчера на оккупированных территориях, в связи с тем, что Россия взяла на себя полную ответственность за грубое нарушение Минских договоренностей, те изменения в Конституцию мы оставляем в парламенте, но, может, мы быстро подготовим сейчас изменения в Конституцию, которые позволят нам решительно продолжить наступление в защиту децентрализации, обеспечив им конституционный фундамент", – сказал Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что с начала следующего года депутаты не успеют это сделать, так как для этих изменений нужны две сессии. Поэтому, как заявил президент, отдельными изменениями в Конституцию планируется заняться с января 2020 или 2021 года (когда будет избран новый парламент).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, выборы, Конституция, Порошенко
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