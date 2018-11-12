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Синоптики: начало недели в Украине будет морозным
В первые дни рабочей недели украинцев ожидает погода без осадков, при этом температура продолжит незначительно снижаться.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении Укргидрометцентра. В то же время, отмечается, что сегодня ветер ожидается юго-восточного направления, 7-12 м/с, на востоке и юге местами порывы 15-20 м/с. Холоднее всего будет в восточной части страны – в течение суток 2-6° мороза; в остальных регионах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, в западных областях 8-13° тепла. Без существенных осадков будет и в украинской столице, ночью ожидается в пределах 0°, днем 2-4° тепла.
Завтра, 13 ноября, в Украине без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на юге и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит 3-8° мороза, в восточных, Сумской, Полтавской областях - до 11° мороза, днем около 0°, на юге 1-6° тепла; в западных областях ночью 0-5° тепла, днём 4-9°, в Закарпатье и Прикарпатье до 14°.
В столице завтра ожидается погода без существенных осадков. Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5° мороза, днем в пределах 0°.
Теги: Донбасс, мороз, прогноз погоды
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