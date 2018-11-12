Синоптики: наступающая зима будет самой лютой и длинной за последние 100 лет

12.11.2018 20:37

Специалисты предсказали, что нас ждет самая холодная зима за последние 100 лет! Холодно будет не только в России, но и во всем мире. Следуя прогнозам, европейцы уже начали готовиться к зиме, пишет greenstreets.

Ученые предположили, что после этой зимы нужно будет заново вести исчисление климатических условий. Холода грянут уже в ноябре, а в декабре станет еще хуже, наступят морозы.

Снегопады пройдут даже в тех странах, где никогда не было снега. Европа такой зимы еще не видела. Известный европейский метеоролог Джеймс Мэдден выступил с сообщением о том, что всем жителям Европы не долго осталось наслаждаться теплыми деньками. Уже совсем скоро заметно похолодает.

Специалист посоветовал припасти побольше теплых вещей и по возможности утеплить свой дом.

Наши синоптики поддерживают мнение европейских коллег. Более того, они считают, что зима будет не только холодной, но еще и очень длинной. Это связывают с тем, что в Тихом океане увеличилась температура воды на один градус. Это только кажется не существенным изменением, но на самом деле такое потепление может привести к появлению над Европой арктических воздушных масс с низкими температурами.

Итак, зима в этом году начнется в ноябре и продержится до апреля. И мороз в – 25 покажется легким потеплением!

А как вы готовитесь к холодам? Зима уже близко…

Источник: https://from-ua.com