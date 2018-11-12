- Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре20:00
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- «Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта18:39
- Порошенко предложил новые изменения в Конституцию из-за «выборов» на Донбассе18:00
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети16:46
- Укрзализныця больше не продает билеты: что происходит16:33
Три банка в Украине на грани закрытия: кому из вкладчиков не повезет
В Украине три банка - Вернум банк, БМ Банк и Мистобанк попали под угрозы закрытия, поскольку их регулятивный капитал (деньги, которые банк тратит на поддержание стабильной работы в случае, если должники не возвращают деньги) в октябре не дотягивал до минимально необходимых 200 млн грн. Таким образом было нарушено одно из ключевых требований Нацбанка, передает U-NEWS.
Такие данные приведены в отчете НБУ за октябрь. Как передает FinClub, из 81 платежеспособного банка на 1 октября 2018 года хотя бы один норматив нарушали 26 учреждений. Согласно действующих правил, НБУ имеет право закрыть банк (отозвать лицензию), если финансовое учреждение уменьшило размер регулятивного капитала до 33% (1/3) от минимально допустимого.
Стоит отметить, что БМ Банк уже находится в процессе отказа от банковской лицензии по собственному решению. Значительно ниже критической отметки в 40% упал норматив текущей ликвидности в ВТБ банке (8,66%), который свидетельствует о низкой способности финучреждения выполнить обязательства перед кредиторами в течение месяца.
Хуже всего дела у украинских банков обстоят с выполнением норматива максимального кредитного риска на связанных лиц - его нарушали сразу 16 банков.
Мегабанк (253,29%)
Банк инвестиций и сбережений (210%)
Первый инвестиционный банк (156,9%)
Мисто Банк (114,9%)
ПУМБ (83,43%)
Асвио Банк (85,16%)
Юнекс Банк (102,91%)
Вернум Банк (86,55%)
Банк "Клиринговый дом" (30,13%)
Аккордбанк (52,41%)
Поликомбанк (34,94%)
Банк "Украинский капитал" (53,72%)
Коминвестбанк (28,65%)
Полтава-банк (26,67%)
Банк Кредит Днепр (42,94%);
Также к нарушителям этого норматива НБУ попал БМ Банк (820,48%)
Причем, невзирая на очевидные успехи некоторых финучреждений, сумевших сократить за 6 месяцев показатель в 2-3 раза (ПУМБ, Поликомбанк, Мегабанк, Клиринговый дом, Пивденный), в целом результаты работы нарушителей в этом направлении оставляют желать лучшего.
Отметим, что банки, которые не выполняют требования НБУ, могут закрыться. Их могут лишить лицензии. В ходе очищения банковской системы Украины уже закрылся каждый второй банк.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, банк, закрытие
- Турецкие хакеры взломали сайт донецкого отделения БЮТ! (ФОТО)
- Верховный суд Украины сломал банковские схемы
- НАБУ раскрыло причины масштабного обыска в Нацбанке
- Франция упростила выдачу виз жителям Донбасса
- Элита в запасе: политики и артисты отправляются в военкоматы (ВИДЕО)
- Стало известно, на что политические партии тратят бюджет Украины
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети16:46
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»14:20
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно13:18
- Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре20:00
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- «Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта18:39
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- Порошенко предложил новые изменения в Конституцию из-за «выборов» на Донбассе18:00
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях