Три банка в Украине на грани закрытия: кому из вкладчиков не повезет

12.11.2018 11:00

В Украине три банка - Вернум банк, БМ Банк и Мистобанк попали под угрозы закрытия, поскольку их регулятивный капитал (деньги, которые банк тратит на поддержание стабильной работы в случае, если должники не возвращают деньги) в октябре не дотягивал до минимально необходимых 200 млн грн. Таким образом было нарушено одно из ключевых требований Нацбанка, передает U-NEWS.

Такие данные приведены в отчете НБУ за октябрь. Как передает FinClub, из 81 платежеспособного банка на 1 октября 2018 года хотя бы один норматив нарушали 26 учреждений. Согласно действующих правил, НБУ имеет право закрыть банк (отозвать лицензию), если финансовое учреждение уменьшило размер регулятивного капитала до 33% (1/3) от минимально допустимого.

Стоит отметить, что БМ Банк уже находится в процессе отказа от банковской лицензии по собственному решению. Значительно ниже критической отметки в 40% упал норматив текущей ликвидности в ВТБ банке (8,66%), который свидетельствует о низкой способности финучреждения выполнить обязательства перед кредиторами в течение месяца.

Хуже всего дела у украинских банков обстоят с выполнением норматива максимального кредитного риска на связанных лиц - его нарушали сразу 16 банков.

Мегабанк (253,29%)

Банк инвестиций и сбережений (210%)

Первый инвестиционный банк (156,9%)

Мисто Банк (114,9%)

ПУМБ (83,43%)

Асвио Банк (85,16%)

Юнекс Банк (102,91%)

Вернум Банк (86,55%)

Банк "Клиринговый дом" (30,13%)

Аккордбанк (52,41%)

Поликомбанк (34,94%)

Банк "Украинский капитал" (53,72%)

Коминвестбанк (28,65%)

Полтава-банк (26,67%)

Банк Кредит Днепр (42,94%);

Также к нарушителям этого норматива НБУ попал БМ Банк (820,48%)

Причем, невзирая на очевидные успехи некоторых финучреждений, сумевших сократить за 6 месяцев показатель в 2-3 раза (ПУМБ, Поликомбанк, Мегабанк, Клиринговый дом, Пивденный), в целом результаты работы нарушителей в этом направлении оставляют желать лучшего.

Отметим, что банки, которые не выполняют требования НБУ, могут закрыться. Их могут лишить лицензии. В ходе очищения банковской системы Украины уже закрылся каждый второй банк.

Источник: https://from-ua.com