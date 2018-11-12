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«Украина рано или поздно станет членом ЕС»: в Европе сделали прогноз относительно нашей страны
Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы стать членом Европейского Союза, отметив, что в нашего государства есть все шансы, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Вы знаете, что нет запроса в Европе на то, чтобы Евросоюз расширялся и принимал в свои ряды новых членов. Понятно, что ЕС должен решить ряд проблем, которые у нас есть. Но Украина имеет свой долгий путь к членству в ЕС. И именно поэтому мы подписали Соглашение об ассоциации. В интересах украинского народа неуклонно его выполнять... Соглашение об ассоциации — это прежде всего план реформ, которые должна сделать Украина. Тогда снова можно будет поднимать вопрос о возможном членстве Украины в ЕС», - рассказал политик.
Мингарелли также подчеркнул, что очень важно учитывать и интересы общества. Как отметил посол, многие украинцы высказались за присоединение к ЕС. «Украина — это государство, в котором есть много своих положительных сторон. И индустриальные традиции, и потенциал в агропромышленном комплексе — это сильные стороны Украины. Конечно, очень квалифицированная рабочая сила — ее также нужно признать. И если украинское общество будет поддержано политической элитой, я не сомневаюсь, что Украина рано или поздно станет членом ЕС», — подытожил Мингарелли.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Европа
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