- Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре20:00
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- «Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта18:39
- Порошенко предложил новые изменения в Конституцию из-за «выборов» на Донбассе18:00
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети16:46
- Укрзализныця больше не продает билеты: что происходит16:33
Выдача паспортов: Венгрия пошла на новые ухищрения
Венгерское правительство перенесло выдачу паспортов своей страны жителям Закарпатской области Украины из города Берегово в Кишварда, находящийся на территории Венгрии. Такое заявление для журналистов сегодня сделал Геннадий Москаль, председатель Закарпатской областной государственной администрации, сообщает УНИАН, передает replyua.net.
Таким образом, по словам Геннадия Москаля, ситуация с выдачей украинцам венгерских паспортов ничем не изменилась. «Ну, перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде, и там принимают», - заявил Москаль, добавив, что на экономику Закарпатской области этот факт не оказывает никакого влияния.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, что венгерский посол выдает гражданам Украины паспорта своей страны. На видео также фигурирует женщина, которая рассказывает украинцам, как вести себя, чтоб правительство Украины не узнало о наличии у них паспортов другой страны. Это видео вызвало огромный скандал и привело к признанию венгерского посла персоной нон-грата на территории Украины.
Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, паспорт
- Дело не только в Венгрии: Москаль назвал новую «угрозу» Закарпатью
- Дипломат пояснил, опасен ли для Украины союз Венгрии с Россией
- Венгерская угроза в Украине: в Минюсте нашли новую опасность двойных паспортов
- Скандал с законом об образовании: Венгрия хочет государственные венгерские школы в Украине
- Известный лоукостер анонсировал два новых рейса из Украины
- Венгрия нашла новый способ давления на Украину
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети16:46
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»14:20
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно13:18
- Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре20:00
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- «Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта18:39
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- Порошенко предложил новые изменения в Конституцию из-за «выборов» на Донбассе18:00
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях