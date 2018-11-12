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Жители Кривого Рога жгут шины под «Криворожгазом», требуя отопления
12.11.2018 15:48
В Кривом Роге Днепропетровской области руководство ПАО «Криворожгаз» не допустило своих сотрудников на работу из-за блокирования предприятия активистами. В пресс-службе «Криворожгаза» заявили, что на предприятие прорываются неизвестные лица.
Кроме того, в пресс-службе отмечают:
«Руководство предприятия, опасаясь за жизнь и здоровье своих сотрудников, приняло решение не выводить их сегодня на работу».
Напомним, 10 ноября в пресс-службе ГП «Криворожская теплоцентраль» заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, но «Криворожгаз» «блокирует поставки газа».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Кривой Рог, отопление, протест, шины
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