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Жители Кривого Рога жгут шины под «Криворожгазом», требуя отопления

12.11.2018 15:48
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Жители Кривого Рога жгут шины под «Криворожгазом», требуя отопления

В Кривом Роге Днепропетровской области руководство ПАО «Криворожгаз» не допустило своих сотрудников на работу из-за блокирования предприятия активистами. В пресс-службе «Криворожгаза» заявили, что на предприятие прорываются неизвестные лица.

Кроме того, в пресс-службе отмечают:

«Руководство предприятия, опасаясь за жизнь и здоровье своих сотрудников, приняло решение не выводить их сегодня на работу».

Напомним, 10 ноября в пресс-службе ГП «Криворожская теплоцентраль» заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, но «Криворожгаз» «блокирует поставки газа».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Кривой Рог, отопление, протест, шины
 
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