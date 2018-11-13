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Большое ЧП в центре Киева: авто ушло под землю. ВИДЕО

13.11.2018 19:50
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Большое ЧП в центре Киева: авто ушло под землю. ВИДЕО

В центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, проходящую под дорогой.

Как пишу в соцсетях, в результате ЧП автомобиль, оказавшийся над прорвавшейся трубой, частично ушел под землю.

Улицу полностью залило горячей водой, в результате чего поднялся густой туман. Движение по дороге полностью остановилось.

"Это полный капец. Настоящий апокалипсис накрыл центр города", - сообщили в Telegram-канале Kyiv Live, передает apostrophe.ua.



Теги: Донбасс, Киев, авто, горячая вода, ЧП, прорыв
 
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