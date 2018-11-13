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Глава Минобороны: «Не военным людям военную форму носить не нужно»

13.11.2018 11:30
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Глава Минобороны: «Не военным людям военную форму носить не нужно»

Гражданские лица не должны носить военную форму и для этого необходимо создать соответствующие правила.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает donpress.com.

Глава оборонного ведомства отметил:

«Надо наводить порядок в порядке ношения военной формы. Сегодня можем увидеть в городе — военную форму одевают все кому это понравилось».

Обсуждая вопрос возможного запрета ношения военной формы гражданскими лицами, Полторак отметил:

«Я бы отошел от категорического запрета. Но правила должны быть четко определены. Даже если ты хочешь надеть форму, мы же демократическое общество, правила должны быть. К сожалению, у нас некоторые одевают форму, и ведут себя не совсем воспитано, форму одежды нарушают. Многие проблемы есть. Нужен системный подход и правила должны быть отработаны. Хотя, по моему убеждению, не военным людям военную форму носить не нужно».



Теги: Украина, Донбасс, запрет, военная форма, Минобороны, Полторак
 
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