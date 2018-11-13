Назло врагу отрежу себе руку: писатель Шкляр предлагает "подарить" Донбасс России

13.11.2018 08:17

Украинский писатель Василий Шкляр предлагает избавиться от "головной боли", передав ОРДЛО стране-оккупанту.

По его мнению, Донбасс – "чужая чужбина" и игра за него не стоит свеч, поэтому чтобы сохранить жизни украинских бойцов, эту "нечистую" территорию нужно отрезать от Украины и отдать агрессору, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Politeka.

Шкляр поделился "лучшим" планом по возвращению ОРДЛО. Согласно его "гениальной" идее, сначала нужно построить сильное государство, после чего заняться присоединением территорий на своих условиях. Для писателя очевидно, что Украина в первую очередь должна "деоккупировать Киев", а уже потом захваченные Россией территории.

Он заявил, что якобы центральные телеканалы являются пророссийскими и представляют собой "существенную угрозу" похлеще Валуевских циркуляров. Кроме того, "рассеянное" украинское общество надо преобразовать в "солидарную" нацию.

Складывается впечатление, что Шкляр существует в другой реальности, делая подобные заявления, когда и Украине, и мировому сообществу, очевидно, что Кремль нагло захватил Донбасс и Крым, превращая жизни украинцев на этих территориях в настоящий ад из нищеты и разрухи. Кроме того, местные уже устали от "русского мира" и мечтают о дне, когда вернутся под крыло Украины.