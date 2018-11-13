""Оппоблок" разорвало..." - Бондаренко рассказала, почему партия "регионалов" развалилась окончательно

13.11.2018 18:50

"Оппозиционный блок" окончательно разорвало на части, при этом новый пророссийский проект Медведчука и Рабиновича выглядит как попытка собрать пророссийскую оппозицию "на одном корабле и утопить".

С печальными для Москвы выводами на своей странице в социальной сети поделилась "регионалка" Елена Бондаренко, признавшая развал "Оппозиционного блока", передает dialog.ua.

""Оппоблок" разорвало. Логично. Все четыре года внутреннее противоборство, обоюдное недоверие и как следствие невнятная деятельность", - пишет она.

прокомментировала "благородную идею" объединения пророссийской позиции, однако вынесла печальный вердикт новому образованию, которое вскоре, похоже, постигнет участь "Оппозиционного блока" и гибель.

При этом на вопрос Бондаренко о будущем новых оппозиционеров ее подписчики разочарованно признали крах "Оппоблока".

СМИ напоминают, что громкий провал политической силы произошел на прошлой неделе, когда раскол стал публичным.