В Украине пересчитают пенсии: кому и сколько добавят

13.11.2018 08:57

В Украине с декабря вырастет прожиточный минимум, а вместе с ним и размер минимальной пенсии. Пенсия вырастет с нынешних 1435 гривен до 1497.

По информации украинских СМИ следующий массовый перерасчет пенсий состоится уже в марте, передает donpress.com.

Выплаты повысят для большинства украинских пенсионеров. Это — следующий этап пенсионной реформы.

Считать будут с учетом уровня инфляции и роста средней заработной платы по всей стране за 2018 год по схеме: берется уровень инфляции и процент, на сколько выросла средняя по стране заработная плата за 2018 год. Исходя из этих двух показателей рассчитывается, насколько должны повысить пенсии.

Окончательные данные по инфляции и по средней зарплате будут известны ближе к весне, поэтому перерасчет запланирован в марте. Согласно прогнозам, пенсии увеличатся примерно на 17 процентов.

В Министерстве социальной политики отмечают, что пенсии на 17 процентов поднимут не всем. Повышение будет меньше, если у человека есть доплаты к пенсии, различные надбавки, или он имеет мало стажа, а также получал низкую зарплату.

Отмечается, что повышение пенсий — это огромная нагрузка на бюджет.

Сегодня в стране — около 11 миллионов пенсионеров. А взносы в Пенсионный фонд платят десять миллионов украинцев. То есть десять работающих содержат одиннадцать пенсионеров.

В правительстве объясняют, что в следующем году вырастет минимальная зарплата. Растет средняя зарплата. Вместе с этим — увеличиваются и отчисления в Пенсионный фонд. И именно это позволяет провести в марте массовый перерасчет пенсий