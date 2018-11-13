Военное сотрудничество и увеличение товарооборота. О чем договаривался Президент в Турции

13.11.2018 14:14

За годы независимости партнерство Украины с Турцией было скорее элементом дипломатических заявлений, чем реальным сотрудничеством. Однако оккупация Крыма, пошатнув безопасность Черноморского региона, заставила страны усилить двусторонние отношения с 2014 года. Турция отныне является важным политическим партнером Украины, поэтому ноябрьская поездка украинской делегации с Президентом во главе ознаменовалась открытием нового консульства в Анталии, рядом важных заявлений и соглашений по экономическому и военному сотрудничеству, а также на повестке дня был и вопрос предоставления автокефалии украинской церкви. О содержании и значении переговоров узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.

Политическое взаимодействие ради освобождения заложников Кремля

Украина и Турция довольно серьезно относятся к межгосударственным отношениям. Сотрудничество между странами курируется непосредственно главами государств, а это, как отмечают эксперты, не частое явление в геополитике. В начале ноября президенты Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган провели седьмое заседание стратегического совета: они обсуждали как экономические, так и политические вопросы.

В частности, на межгосударственном уровне была поднята проблема украинских политзаключенных. Как известно, в 2017-м Эрдоган после встречи с Порошенко и украинскими чиновниками лично договаривался об освобождении заложников Кремля – ​​крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова – с президентом России Владимиром Путиным. В октябре прошлого года оккупанты вернули их Украине.

«На этот раз мы получили более длинный список, который мы сразу же передали российской стороне. И желаю, чтобы мы следили за этим процессом и были успешны в его решении», – отметил Эрдоган после переговоров с Порошенко. Украинский Президент, в свою очередь, добавил, что Украина и Турция увеличивают давление на Россию для освобождения заложников. «Мы будем продолжать нашу борьбу», – отметил он.

Кроме того, во время визита обсуждался вопрос кризиса в Азовском море, где Россия усилила проверку судов, следующих в украинские порты. Так, Турция заверила, что не останется в стороне от вопросов «ползучей агрессии» в азовской акватории. Политические обозреватели высказывают мнение, что заявление не станет декларативным, а будет иметь реальный результат, учитывая успех предыдущих переговоров Эрдогана с Путиным. В целом в мировых медиа обращают внимание: официальная Анкара продолжает последовательно отмечать непризнание аннексии Крыма, что важно для Украины как поддержка государства-члена НАТО.

Получение Томоса как условие национальной безопасности Украины

Также Президент Украины провел в Турции встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Глава государства неоднократно подчеркивал, что для светского государства вопрос независимости украинского православия от России выходит за церковные рамки и является приоритетным в защите национальной безопасности. В Турции он подписал соглашение о сотрудничестве Украины со Вселенским Патриархатом.

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко объяснил, что в документе прямо говорится об учреждении независимой украинской православной церкви, которой предоставляется Томос после избрания предстоятеля. Он также добавил, что подписание соглашения опровергает мифы о подчинении. «Есть четкая фиксация того, что речь идет о независимой автокефальной церкви», – констатировал Павленко.

Согласно договору, государство своими силами в рамках действующего законодательства Украины будет способствовать созданию этой религиозной институции, а Вселенский Патриархат заниматься связями этой церкви со Вселенским православием.

Усиление торгового и военного сотрудничества

Важной частью переговоров в Турции стал экономический блок. По оценкам украинского правительства, эта страна входит в пятерку крупнейших торговых партнеров и в десятку инвесторов Украины. Так, в 2017–м двусторонний товарооборот вырос на 20%, а инвестиции поступили в ряд отраслей, включая строительство и инфраструктуру. Поэтому для Украины остается приоритетным скорейшее решение вопроса о зоне свободной торговли, официальные переговоры относительно которой стартовали более 8 лет назад.

На этот раз в Анкаре наконец прозвучало долгожданное заявление от турецкой стороны: Эрдоган отметил, что работа над соглашением о зоне свободной торговли с Украиной должна завершиться к концу 2018 года.

«Мы верим, что благодаря этому мы достигнем цели – торгового оборота в 10 млрд долларов», – заявил турецкий глава государства об амбициозных планах после встречи с Порошенко.

Кроме того, прозвучали и совместные заявления по развитию сотрудничества в области военно-промышленного комплекса. «Наши компании готовы уже ставить свои подписи под совместными проектами», – отметил Эрдоган. Украинский Президент тем временем не раскрыл детали сотрудничества, отметив, что «сотрудничество в оборонно-технической сфере не любит огласки».

Однако 4 ноября его пресс-служба обнародовала информацию о визите в турецкую компанию Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве беспилотников. А через несколько дней украинские СМИ сообщили, что при участии Порошенко в Турции было подписано соглашение о покупке турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Переговоры относительно них продолжались около двух лет. По информации журналистов, в настоящее время рассматривается возможность локализации части производства беспилотников на мощностях ГП «Антонов».

Итоги ноябрьских переговоров должны стать «дорожной картой» следующего заседания стратегического совета с участием Эрдогана и Порошенко – его будет проводить уже Киев. Политические обозреватели надеются, что следующие переговоры будут основываться на подписанном соглашении о ЗСТ и предусматривать новые межгосударственные торговые контакты.