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«Газпром» нарастил поставки газа в ОРДЛО

14.11.2018 19:43
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«Газпром» нарастил поставки газа в ОРДЛО

Российский «Газпром» за период с января по сентябрь 2018 года поставил на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей 1,756 млрд куб. м газа, что на 11,5% больше, чем за такой же период 2017 года (1,575 млрд куб. м) и на 26,9% больше, чем за девять месяцев 2016 года (1,384 млрд куб. м). Такая информация содержится в отчетности российского газового монополиста.

Сообщается, что «Газпром» осуществляет поставки на территорию ОРДЛО с февраля 2015 года через газоизмерительные станции «Прохоровка» и «Платово» на границе с РФ.

Напомним, «Газпром» по состоянию на декабрь 2017 года выставила НАК «Нафтогаз Украины» счета за эти поставки в объеме около 1,3 млрд долларов.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Газпром, газ, ОРДЛО
 
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