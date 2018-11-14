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Гройсман пригрозил отставкой мэрам городов, где есть проблемы с отоплением
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подверг жесткой критике работу мэров, не подготовивших свои города к отопительному сезону. Он отметил, что если они и далее не будут справляться со своими обязанностями, речь может идти об отставке. Об этом глава государства заявил на заседании Кабмина.
В частности, Гройсман уточнил:
«Иногда бред, который раздается из уст представителей местной власти, не поддается никакой критике. Начинают перекладывать друг на друга. Нафтогаз одно говорит, мэрия другое говорит, то подготовились, то не подготовились, то заплатили долги, то не заплатили. А заложники кто? Люди! Я вынужден как премьер-министр, вице-премьер-министр профильный 24 часа в сутки заниматься, чтобы разблокировать волевыми решениями вопрос по Кривому Рогу, по Павлограду, по Херсону. Потому что не способны, не способны выполнить элементарную свою функцию. Сколько раз я говорю о том, что трудно убрать улицы, трудно убрать снег, трудно с апреля нормально подготовить теплосистему, чтобы запустить людям тепло и у людей не было стресса и всех этих испытаний?».
При этом премьер-министр уточнил, что местные власти получили достаточно полномочий и финансирования:
«Уже полномочия дали. Денег было 70 миллиардов, сегодня уже 230 миллиардов. 99% всех мэров — нормальные и адекватные люди. А есть такие, что я не знаю, зачем они избираются, если они не могут сделать элементарные вещи. Я с особой болью говорю, потому что понимаю боль людей. И я сам был городским головой. Я понимаю, что это такое».
Кроме того, глава государства добавил, что некоторым чиновникам в связи с нарушениями грозит увольнение:
«Я требую поставить этому конец. А если речь идет о том, что некоторые мэры не могут это сделать, будем обращаться к Парламенту и отстранять их от занимаемых должностей. Мне надоела, просто надоела вот эта безответственность, которую люди испытывают на себе каждый день».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мэр, отопление, отставка, Гройсман
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