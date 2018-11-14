Эксперт: у меня плохие новости для Зеленского

14.11.2018 07:10

Как информирует replyua.net, после обнародование свежих социологических рейтингов больше всего удивил феномен Зеленского. Комик не только фактически дышит в затылок лидеру электоральных симпатий Юлии Тимошенко, но и занимает второе место со своей «Слугой народа», вслед за «Батькивщиной».



Комментируя новость, украинский политический эксперт Виктор Таран отметил, что вместо того, чтобы обсуждать второе место Зеленского, он решил проанализировать структуру его электората. По словам эксперта, у него для команды шоумена плохие новости. Почти 40% его избирателей – это молодежь в возрасте с 18 по 25 лет. То есть, это те, кто очень редко, а точнее, почти никогда, не ходят на выборы.



Виктор Таран отмечает, что, если лидеру «95-го квартала» не удастся мобилизовать молодежь, электоральные потери достигнут не менее трети, значит можно забыть о выходе во второй тур. Эксперт рассказывает, что подобную ситуация наблюдал он в Киеве в 1999 году, когда за мэрский пост боролись Омельченко и Суркис. Омельченко делал ставку на бюджетников. Суркис – на молодежь, которая в день выборов банально не пошла голосовать. Зато Омельченко выиграл с преимуществом в несколько раз. Интересно будет понаблюдать, какие креативные и нетипичные методы будет использовать команда Зеленского, чтобы затянуть молодежь на избирательные участки. И главное – станут ли эти методы результативными.