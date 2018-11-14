- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- «Артемсоль» признана монополистом и оштрафована21:33
- Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком 21:15
- В Украине с 1 января 2019 года вырастут цены на кабельное ТВ21:00
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе20:46
- Кремль анонсировал громкое решение по Томосу Украине 20:36
- В Пенсионном фонде Украины рассказали о предстоящем перерасчете пенсий20:11
- В Москве анонсировали новое вторжение Путина в Украину20:00
- «Газпром» нарастил поставки газа в ОРДЛО19:43
- «Оппоблок» остается без лидера19:30
«Оппоблок» остается без лидера
Не дожидаясь съезда партии «Оппозиционный блок», который должен был состояться не раньше января следующего года, лидер политической силы Юрий Бойко заявил, что он уже полностью погружен в работу новой «Оппозиционной платформы – За життя!», которая станет мощной партией и победит на выборах. Как передает replyua.net, об этом экс-регионал рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.
Бойко также рассказал, что он считает такой путь правильным, потому что только объединившись можно достигнуть серьезных успехов на выборах. Нардеп спрогнозировал, что к новой оппозиционной силе в скором будущем присоединяться другие оппозиционный партии, а также общественные движения, которые разделяют такие же ценности и взгляды. Бойко отметил, что совсем скоро в СМИ появится имена политиков, которые также решили объединиться.
Отметим, что неделю назад Бойко и Рабинович подписали Меморандум о создании «Оппозиционной платформы – За життя». Тогда эту новость большинство СМИ подали, как объединение партии «Оппозиционный блок» и партии «За життя!» в преддверии президентских и парламентских выборов. Но, как позже стало известно о слиянии партий речи не идет. По крайней мере, в самом «Оппозиционном блоке» заявление Бойко об объединении с «За життя!» назвали преждевременным.
Теги: политика, Донбасс, лидер, Оппозиционный блок
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?
- Местный БЮТ сменил лидера, ЕЦ - оставил
- Донецкая "Батькивщина" сменила лидера
- Итальянец продаёт на eBay икону Тимошенко
- Канонизация - вещь недешевая: за причисление к лику святых в Ватикане берут 750 тысяч евро
- Яценюк: "Освобождение Юлии Тимошенко нужно для вас, Виктор Фёдорович"
- «Артемсоль» признана монополистом и оштрафована21:33
- Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком 21:15
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе20:46
- Обещанного процветания не будет: после победы Пушилина на "выборах" в "ДНР" подняли цены на продукты19:16
- В ОРЛО на выходные отключат электроснабжение18:51
- «Мы уберем полностью границы и таможни между нами»: Пушилин рассказал о воссоединении «ДНР» и «ЛНР»16:15
- Под Мариуполем женщина от переохлаждения впала в кому15:15
- На дороге Донецк-Курахово у КПВВ взорвали мину15:01
- «МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированной Донетчины (ФОТО)13:05
- Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов12:15
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- «Артемсоль» признана монополистом и оштрафована21:33
- Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком 21:15
- В Украине с 1 января 2019 года вырастут цены на кабельное ТВ21:00
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе20:46
- Кремль анонсировал громкое решение по Томосу Украине 20:36
- В Пенсионном фонде Украины рассказали о предстоящем перерасчете пенсий20:11
- В Москве анонсировали новое вторжение Путина в Украину20:00
- «Газпром» нарастил поставки газа в ОРДЛО19:43
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- Медики рассказали, кому особенно полезна хурма18:37
- Популярный антисептик запретили в Украине17:45
- Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета17:00
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать16:30
- 10 заманчивых вещей, которые не стоит поднимать на улице10:17
- Медики рассказали, как быстро отличить простуду от гриппа09:30
- 7 фраз и мыслей, которые приводят к бедности08:47
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- «Совсем не достижение». Гиркин прокомментировал «выборы» в ОРДЛО
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР"
- Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов
- «Мы уберем полностью границы и таможни между нами»: Пушилин рассказал о воссоединении «ДНР» и «ЛНР»
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно